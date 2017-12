Jens Dendoncker wordt het gezicht van Epilepsie Liga: "Ik heb een complexe vorm van epilepsie" MVO

Vlaams komiek en tv-maker Jens Dendoncker, onder meer bekend van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen', wordt het gezicht van de Epilepsie Liga.

Dat maakte Dendoncker bekend in praatprogramma 'Van Gils en Gasten'. Jens heeft zelf epilepsie en wil nu het taboe rond de aandoening doorbreken. Hij getuigde al verschillende keren over de gevolgen van epilepsie in zijn persoonlijk leven: hij verhuisde enkele jaren geleden bijvoorbeeld van Zwevegem naar Antwerpen, omdat hij niet anders kan.

"Ik moét wel in een stad wonen. Omdat ik epilepsie heb, is het namelijk belangrijk dat ik altijd snel geholpen kan worden. Ik mag bovendien niet zelf met de auto rijden. Ik heb een complexe vorm van epilepsie. Waarbij het al tien jaar zoeken is naar de juiste combinatie van medicatie. Op een podium gebeurde het wel nog nooit. De adrenaline, opwinding en concentratie houden de epilepsie dan wellicht op afstand."

Hij hoopt nu dat hij door zijn ambassadeurschap een steentje kan bijdragen.

Zoals je daarnet kon horen op @radio1be, ben ik (zeer binnenkort) peter van de Epilepsie Liga. Ik kijk erg uit naar die samenwerking! Jens Dendoncker(@ jinsvonstroheim) link