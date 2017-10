Jens Dendoncker over epilepsie: "Altijd die angst dat ik zwaar zal vallen" TK

Bron: Dag Allemaal 0 VTM Celebrities Vorig jaar was Jens Dendoncker (27) nog een nobele onbekende, maar intussen kent Vlaanderen hem van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen', en straks is hij ook te zien in 'De Slimste Mens'. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de comedian kampt met epilepsie. "Er was een tijd dat ik vijf aanvallen per week kreeg", vertelt hij in Dag Allemaal.

"Nu zijn de aanvallen verminderd tot eentje om de anderhalve maand. Een wereld van verschil. Al moet ik er me wel bij neerleggen dat er bepaalde zaken zijn die ik door mijn ziekte nooit zal kunnen doen", aldus Jens. "Autorijden mag absoluut niet. Terecht, 't zou een enorm risico zijn om mij de baan op te sturen. Voor mezelf en voor anderen. Maar dat wringt niet meer. Ik heb de ziekte nu tien jaar en ik begin in zekere zin wel te wennen aan de gevolgen ervan."



Tijdens een zaalshow heeft hij nog nooit een aanval gehad. "Dankzij de adrenaline van het podium, denk ik. Ik hoop dat het zo blijft. Want áls ik een aanval krijg, voel ik dat niet opkomen. In het beste geval heb ik enkele seconden de tijd om snel te gaan zitten, om te vermijden dat ik zwaar val. De ziekte op zich kan me geen permanente hersenschade bezorgen - tenzij je in zo'n aanval blijft natuurlijk. Het grootste gevaar is dat je zwaar op je hoofd of nek valt. Daar ben ik dan ook altijd bang voor. Maar ik klaag niet. Epilepsie komt in veel vormen en ik besef maar al te goed dat een heleboel mensen het nog een stuk zwaarder hebben."



