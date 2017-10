Jens Dendoncker: "Ik heb een zelfmoordpoging ondernomen, ja" TK

Bron: HUMO 0 Jens Dendoncker Portret Jens Dendoncker Celebrities Een jaar geleden had nog bijna niemand van hem gehoord, maar intussen is Jens Dendoncker hét aanstormende komische talent van Vlaanderen. Zijn verleden is echter niet altijd even vrolijk geweest. In HUMO vertelt hij zonder schroom over zijn problemen met epilepsie en zijn mentale gezondheid.

Jens was een jonge puber toen zijn epilepsie voor het eerst de kop opstak. "Ik moet 14 geweest zijn toen ik op een dag uit het niets oncontroleerbare trillingen kreeg in mijn rechterhand. In eerste instantie ben ik er niet mee naar de dokter gestapt ­ het gebeurde ook maar één keer per maand of zo ­ maar een jaar later heb ik mijn eerste echte epileptische aanval gehad, met alles erop en eraan: op de grond vallen, schudden, bewustzijnsverlies."

"Na een tijdje begon ik waanvoorstellingen te krijgen tijdens mijn epileptische aanvallen: beangstigende dromen over de afschuwelijkste onderwerpen. Er is zelfs een periode geweest, gelukkig een kortstondige, dat ik dat soort beelden ook vlak voor en vlak na een aanval begon te zien, bij bewustzijn. Ik was een keer naar huis aan het ietsen en naast me zag ik plots een enorme vlammenzee en mensen die met lijkkisten aan het zeulen waren. Die beelden waren zo angstaanjagend dat ik ze niet meer uit mijn hoofd kreeg: ik stond ermee op en ging ermee slapen. »In sessies met psychologen heb ik later de link kunnen leggen met bekende schilderijen die ik wellicht als kind ooit had gezien. Die vlammenzee, bijvoorbeeld, dat bleken fragmenten te zijn uit wandpanelen van Hiëronymus Bosch. En op een gegeven moment zag ik ook iguren van Velázquez."

Mentaal op de proef

Op een bepaald moment had hij om de twee dagen een aanval - nu is dat een keer per maand. Hij spreekt ook open over de mentale moeilijkheden die hij toen ondervond. "Ik heb een zelfmoordpoging ondernomen, ja. 't Was in de nasleep van mijn zwaar epileptische periode, de tijd dat ik die waanbeelden had. Op een gegeven moment werd het me allemaal te veel. Ik was het beu om lichamelijk en mentaal zo op de proef gesteld te worden. Ik was kwaad en dacht: `Fuck you, ik hoef dit niet meer te slikken.' Wat kan ik er verder over zeggen? 't Is niet gelukt. En mijn ouders hebben de tegenwoordigheid van geest gehad om me te laten opnemen in een psychiatrische instelling in Gent. Ik heb er vijf weken doorgebracht ­ in de weekends mocht ik naar huis. En ik moet zeggen: het heeft me geholpen."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.