Jenny Slate en Kristen Bell stoppen met vertolken van zwarte cartoonpersonages: “Dat is niet gepast” MVO

25 juni 2020

10u42

Bron: ANP 6 Celebrities Actrices Jenny Slate (38) en Kristen Bell (39) stoppen met het vertolken van gekleurde personages in animatiereeksen. Beiden vertolkten ze als blanke vrouw een personage met andere roots, en dat vinden ze in tijden van ‘Black Lives Matter’ niet meer gepast.

Jenny Slate stopt na drie seizoenen met het inspreken van Missy uit de Netflix-animatieserie ‘Big Mouth’. De actrice vindt het als witte vrouw niet gepast om een zwart personage te vertolken, schrijft ze woensdag op Instagram. “Aan het begin van de show redeneerde ik voor mezelf dat het was toegestaan om Missy te spelen, omdat haar moeder Joods en wit is - net als ik”, zegt Jenny. “Maar Missy is ook zwart en zwarte personages van animatieseries moeten ook door zwarte mensen worden gespeeld.”

De actrice vindt dat ze door Missy te spelen bezig was met “het uitwissen van zwarte mensen”. “Het stoppen met het vertolken van Missy is een stap in een levenslang proces om racisme in mijn daden te ontdekken.”

De bedenkers van ‘Big Mouth’ hebben na het vertrek van Jenny laten weten een nieuwe zwarte acteur of actrice te zoeken om het personage in te spreken.

Central Park

Ook Kristen Bell stopt met het inspreken van een televisiepersonage met een donkere huidskleur. De actrice levert de rol van Molly in animatieserie ‘Central Park’ in om plaats te maken voor een stemacteur die Afro-Amerikaans is of, net als Molly, een gemengde achtergrond heeft.

De makers van de serie, die te zien is op Apple TV+, lieten woensdag in een statement weten: “Kristen heeft een grappige, aandoenlijke en mooie bijdrage geleverd aan de serie. Maar na onderling beraad zien Kristen en het hele team de casting van Molly als een kans om de representatie nu goed aan te pakken.” De producenten vertelden daarbij dat de ‘The Good Place’-actrice wel voor de serie blijft werken; ze gaat in het komende seizoen een andere stem inspreken.

‘Central Park’ gaat over het gezin van de opzichter van dat park. Het bestaat uit de Afro-Amerikaanse pa Owen (Leslie Odom jr.), witte moeder Paige (Kathryn Hahn) en kinderen Cole (Tituss Burgess) en Molly.