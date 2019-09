Jennifer Lopez weet nog niks over optreden tijdens Super Bowl SH

12 september 2019

13u00

Bron: ANP 0 Celebrities Deze week werd al druk gespeculeerd over wie zou optreden tijdens de pauze van de Super Bowl. Jennifer Lopez zou bovenaan het wenslijstje staan, maar de zangeres houdt haar lippen stijf op elkaar.

In de Amerikaanse talkshow ‘Live With Kelly And Ryan’ zei Lopez woensdag nog niets te weten over de welbekende finale van het American Footballseizoen begin februari. Ze ontkende ook de geruchten dat ze al aan het onderhandelen is over haar optreden.

“Ik weet niets. Iedereen vraagt me ernaar. Volgens mij denken ze daar inmiddels dat ik dit rondbazuin”, zei ze in het ochtendprogramma. Op de vraag of ze graag zou zingen tijdens de show antwoordt de zangeres wel overtuigend ‘ja’. “Het is iets waar ik het al jaren over heb, ik zou het zeker willen doen.”