Jennifer Lopez vroeg bekende Amerikaanse rechter om huwelijksadvies

02 september 2019

21u04 0 Celebrities Jennifer Lopez (50) heeft iemand heel bijzonder om huwelijksadvies gevraagd: de bekende Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg (86). Dat vertelde de rechter dit weekend tijdens een evenement.

De rechter vertelde dat Jennifer Lopez en haar verloofde, Alex Rodriguez, haar tijdens een bezoekje om huwelijksadvies vroegen. Niet zó vreemd, want Ruth Bader Ginsburg was meer dan 50 jaar getrouwd met haar echtgenoot Marty, die in 2010 stierf. “Jennifer wilde vooral weten of ik een geheim had voor een gelukkig huwelijk", vertelde Bader Ginsburg. “Maar nu reist A-Rod met haar mee naar concerten over de hele wereld.”

En de rechter verklapte dat het beste advies dat ze ooit kreeg, haar gegeven werd door haar schoonmoeder op de dag dat ze met Marty trouwde. “Op de dag dat ik trouwde, nam mijn schoonmoeder me apart. Ik trouwde in haar huis. Ze zei dat ze me het geheim van een gelukkig huwelijk wilde vertellen: soms helpt het om een beetje doof te zijn.” En Baden Ginsburg voegde er nog aan toe dat je die raad niet alleen kunt toepassen in het huwelijk, maar ook “op de werkvloer, inclusief in de job die ik nu doe”, lachte ze.

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez zijn sinds maart verloofd. Het stel is sinds begin 2017 bij elkaar. Ruth Bader Ginsburg is een van de negen rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, ‘s lands hoogste rechtsprekende instantie. Haar vroegere carrière werd verfilmd in ‘On the basis of sex’.