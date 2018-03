Jennifer Lopez verklapt haar geheim om er jong uit te blijven zien KDL

19 maart 2018

16u04

Bron: Harper's Bazaar 0 Celebrities Wie leest dat Jennifer Lopez 48 jaar oud is, zal dat waarschijnlijk amper geloven. De zangeres en actrice ziet er dan ook nog heel erg goed uit. En om dat zo te houden, heeft J.Lo zo haar geheimpjes...

"Bevestiging is zó belangrijk", vertelt Jennifer in Harper's Bazaar. "Ik vertel mezelf elke dag, zelfs een paar keer per dag, dat ik jong en tijdloos ben. Het klinkt cliché en zelfs onzinnig, maar dat is het niet. Leeftijd zit tussen je oren, kijk maar naar Jane Fonda", vervolgt de zangeres nog. Maar dat is niet de enige leuze die Jennifer tegen zichzelf zegt. Zo vertelt ze zichzelf vaak dat ze veel liefhebbende en vreugdevolle mensen rond zich heen heeft en dat ze een avontuurlijke werkomgeving heeft.

Zelfvertrouwen

Jennifer geeft toe dat ze niet altijd zo positief over zichzelf is geweest. In het verleden had ze zelfs niet veel zelfvertrouwen. "Toen ik jonger was, was ik nooit helemaal gelukkig. Maar nu weet ik wie ik ben en wat ik wil. Ik ken mijn sterke en zwakke kanten. Het heeft lang geduurd vooraleer ik echt iets aardigs over mezelf kon zeggen", klinkt het.