Jennifer Lopez uitgejouwd op rode loper: "Je hebt bloed aan je handen!” TDS

09 september 2019

15u40

Bron: TMZ 2 Celebrities Een bijzonder ongemakkelijk moment voor Jennifer Lopez (50): tijdens het Toronto International Filmfestival van afgelopen weekend werd de zangeres/actrice massaal uitgejouwd. Een groep dierenrechtenactivisten had zich verzameld aan de rode loper en schoten met scherp op Lopez vanwege haar voorliefde voor bont. “Je hebt bloed aan je handen”, tierden zij.

De 50-jarige J-Lo was naar het filmfestival afgezakt voor de première van haar nieuwste prent ‘Hustlers’. Het liep fout toen Jennifer wilde poseren voor de fotografen op de rode loper: de leden van actiegroep Vegan anti-fur troepten samen en begonnen te schreeuwen, en maakten de wereldster publiekelijk uit voor het dragen en in de kijker zetten van bont.

“Je moest je schamen”, klonk het luidkeels. Of ook: “Zak jij niet door de grond van schaamte? Hoe durf je bont te dragen”, “Stop met onschuldige dieren uit te moorden voor hun pels”, “Duizenden dieren worden afgeslacht voor die jassen van je” en “J-Lo, jij hebt bloed aan je handen!” Lopez probeerde de tirade van de actiegroep eerst nog diplomatisch te negeren, maar volgens website TMZ was het onmogelijk dat vol te houden, waarna de zangeres snel verder ging met haar avond.

Jennifer Lopez staat er al jaren om bekend veel bont te dragen. Ook in de trailer van haar nieuwe film ‘Hustler’ zit bovendien een scène waarin bont te zien is, hoewel dat mogelijk ook om nepbont kan gaan. Jennifer Lopez heeft in ieder geval nog niet gereageerd op de kritiek aan haar adres.