Jennifer Lopez schittert in nieuwe Guess-campagne als oudste model dat ooit voor het merk poseerde MVO

30 januari 2018

07u30 0 Celebrities Jennifer Lopez (48) is het nieuwe gezicht van modegigant Guess. Ze zal te zien zijn in de lentecampagne van het merk, en poseerde al voor verschillende foto's.

Lopez wordt op die manier het oudste Guess-meisje dat tot nu toe werd aangenomen als model. Daarmee stoot ze Claudia Schiffer van de troon. Zij was 41 toen ze in 2012 poseerde voor de dertigste verjaardag van het merk.

"Toen ze me opbelden met de vraag of ik model wilde zijn voor hun nieuwe campagne, was ik meteen enthousiast", laat Lopez weten. "Het voelt goed om deel uit te maken van iets dat zo iconisch is, een merk waar ik al van hield toen ik nog maar een tiener was. Zeker als ik terugkijk op alle andere modellen die ooit al voor Guess hebben gewerkt, vind ik het een hele eer om aan dat rijtje toegevoegd te worden."