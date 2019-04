Jennifer Lopez reageert op overspelgeruchten: “Ik weet wat de waarheid is” SD

10 april 2019

19u58

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Jennifer Lopez (49) heeft in een radio-interview voor de eerste keer gereageerd op de geruchten dat haar verloofde, Alex Rodriguez (43), haar zou bedriegen.

Jennifer Lopez en Alex Rodriguez hadden nog maar net aangekondigd dat ze verloofd waren, of de eerste geruchten dat de voormalige honkballer haar zou bedriegen, doken al de kop op. Een zekere Jose Canseco beweerde dat Rodriguez seks gehad zou hebben met zijn ex-vrouw, Jessica Canseco. Nu heeft Lopez voor de eerste keer op die beweringen gereageerd. “Het maakt niet uit", zei ze in de radioshow ‘The Breakfast Club’. “Ik weet wat de waarheid is. Ik weet wie Alex is. Hij weet wie ik ben. We zijn gelukkig. We staan niet toe dat andere mensen ons gaan vertellen wat onze relatie inhoudt. Ik weet wat onze relatie inhoudt.”

Duidelijke taal! Hoewel de zangeres en actrice eerder al aangaf dat ze initieel ‘behoedzaam’ was om ja te zeggen tegen Rodriguez, aangezien zij al vier keer getrouwd was en vijf keer verloofd, weet ze zeker dat hij de ware is. Zo vertelde ze in een ander interview: “We houden van elkaar en we doen dit samen. Samen maken we elkaar beter.”