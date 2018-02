Jennifer Lopez post liefdevol filmpje van jarige tweeling SD

23 februari 2018

10u31

Bron: ANP 1 Celebrities Jennifer Lopez (48) is apetrots op haar tweeling en dat wil ze graag met iedereen delen. Via een liefdevol filmpje op Instagram laat ze weten hoe dankbaar ze is voor haar tweeling, Max en Emme. De twee zijn 10 jaar geworden en hun trotse moeder laat de hele wereld weten wat ze voor haar betekenen.

"Ik kan bijna niet geloven dat het tien jaar geleden is dat deze twee wereldwondertjes in mijn leven kwamen, om alles voorgoed te veranderen. Jullie hebben mijn ziel geheeld en mijn bestaan verjongd. Jullie leerden mij over liefde, het leven en over mezelf op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben voor altijd intens verliefd op deze prachtige gezichtjes."

Jennifer kreeg de kinderen in 2008 met haar toenmalige echtgenoot Marc Anthony, van wie ze in 2011 scheidde. Tegenwoordig is de zangeres/actrice samen met voormalig New York Yankees honkballer Alex Rodriguez.

It's hard to get my head around the fact that it's been 10 years since these two forces of nature came into my world and changed my life forever... you healed my soul and rejuvenated my existence... you taught me about love and life and myself in a way I never imagined... and I am forever in love with those beautiful faces... #wheniseeyourfacetheresnotathingthatiwouldchange #becauseyouramazingjustthewayyouare Een foto die is geplaatst door null (@jlo) op 23 feb 2018 om 00:20 CET