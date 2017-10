Jennifer Lopez over haar eerste date met Alexander: "Hij stuurde een bericht vanaf het toilet" MVO

15u03 0 Celebrities Jennifer Lopez (48) leerde baseball speler Alex Rodriguez (42) eerder dit jaar kennen tijdens een lunchpauze . Nu vertelt ze voor het eerst openhartig over hun ontluikende liefde.

AFP Jennifer en Alexander

Slechts enkele maanden zijn ze aan het daten, maat Jennifer en Alexander zijn nu al het nieuwe 'it couple' van Hollywood. Hoewel Jennifer hem al wel eens had gezien tijdens een wedstrijd, leerden ze elkaar pas dit jaar beter kennen.

"Ik was in een lunchroom, en ik herkende hem opeens. Ik riep bijna zijn naam, maar dat durfde ik niet," vertelt de 'Ain't Your Mama'-zangeres in Vanity Fair. "Toch ben ik naar hem toe gelopen. Ik was verkleed als een personage voor mijn tour, en ik zag er naar mijn mening uit als een jongen. Maar hij zei dat ik er mooi uitzag!"

Eerste date

Niet veel later hadden ze hun eerste date, in een hotel in Bel Air. "Ik denk dat hij van me verwachtte dat ik een erg luidruchtig iemand zou zijn, maar dat ben ik niet. Al een geluk, want hij praatte zelf zo veel dat ik er amper een woord tussen kreeg. Hij vertelde me over zijn stopgezette baseball carrière, over zijn plannen, over trouwen, ... Alle dingen waar je normaal gezien niet over praat op een eerste date. Hij was heel zenuwachtig, en dat was schattig."

"Hij ging naar het toilet, en vanaf daar stuurde hij me een sms: Je ziet er ongelofelijk sexy uit!" Lacht J-Lo. "Niet veel later ging het brandalarm in het hotel af, en moesten we geëvacueerd worden."

Tweeling

"We zijn net een tweeling," zegt Alexander zelf over hun relatie. "Ons sterrenbeeld is Leeuw, we zijn allebei van New York, we zijn allebei Latino en zo kan ik nog wel twintig dingen opnoemen." Hij weet ook perfect wanneer Jennifer het gelukkigst is. "Wanneer ze in de zetel kan zitten in haar pyjama, terwijl ze chocoladekoekjes eet," klinkt het. "En dan nog liefst als ik ernaast zit, natuurlijk!"