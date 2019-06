Jennifer Lopez openhartig: "Ik tel twee van mijn vorige huwelijken niet mee” SD

14 juni 2019

20u58 1 Celebrities Binnenkort stapt Jennifer Lopez (49) in het huwelijksbootje met Alex Rodriguez (43). Reden genoeg voor de zangeres om te reflecteren over haar liefdesleven.

“Ik ben drie keer getrouwd”, vertelt Jennifer Lopez in een video die ze op YouTube plaatste. “Een daarvan duurde negen maanden, een andere elf maanden. Dus die tel ik niet echt mee. Ik was tien jaar met Marc (Anthony, red.) getrouwd, en we kregen kinderen. De twee eerste keren dat ik probeerde te trouwen, was ik erg jong. En ik zeg bewust ‘probeerde’”, lacht ze. In 1997 trouwde Lopez met Ojani Noa, in 2001 met Cris Judd.

De zangeres heeft een eigen theorie over waarom die eerste huwelijken zo kort waren. “Het lijkt alsof je in dit leven altijd omringd wordt door mensen, zodat je nooit eenzaam bent, maar het is wel erg eenzaam. Dus je wil altijd iemand bij je hebben. Ik dacht dat wanneer ik trouwde, ik altijd iemand zou hebben. Maar zo werkt het leven niet. Dat is een erg slechte reden om te trouwen. Het is niet de juiste reden.” En ze voegt eraan toe: “De juiste reden is wanneer je iemand vindt die je beter maakt.””

Alex Rodriguez lijkt die ware te zijn voor Jennifer Lopez. “We zijn nu drie jaar samen”, vertelt de zangeres. “We gaan binnenkort trouwen, maar niet té binnenkort. Volgend jaar. Ik zou graag een grote trouwerij willen, en dit keer in een kerk. Ik ben nog nooit in een kerk getrouwd.”

Momenteel is Lopez op tournee. Rodriguez reist met haar mee, vertelt een bron. “Alex steunt haar echt”, klinkt het. “Hij zal er het meerendeel van de show bij zijn, deze zomer. Ze zullen als een familie door de Verenigde Staten reizen.”