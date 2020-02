Jennifer Lopez nodigt ex Marc Anthony uit voor bruiloft BDB

25 februari 2020

18u26

Bron: ANP 0 Celebrities Jennifer Lopez (50) en Marc Anthony (51), die in 2011 uit elkaar gingen, zijn nog steeds goed bevriend. De superster heeft de zanger zelfs uitgenodigd voor haar bruiloft met Alex Rodriguez. Dat meldt Us Weekly.

"Marc Anthony is aanwezig op de bruiloft van J.Lo en A-Rod", vertelt een ingewijde aan het magazine. "Hun relatie is altijd gezond en respectvol gebleven.”

Jennifer en Marc waren in de jaren negentig al kort samen, kregen in 2004 opnieuw een relatie en trouwden datzelfde jaar. In 2011 strandde hun huwelijk, maar de scheiding was pas drie jaar later rond. Ze hebben samen een 12-jarige tweeling.

De zangeres kreeg begin 2017 een relatie met de ex-honkballer Alex Rodriguez. De bruiloft van het koppel zou gepland staan voor deze zomer.