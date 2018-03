Jennifer Lopez keert terug naar hitserie 'Will & Grace' MVO

06 maart 2018

10u59 0

Tien jaar geleden had Jennifer Lopez een gastrol als zichzelf in de hitreeks 'Will & Grace'. Dit seizoen is ze terug van weggeweest. Personage Jack bemachtigt een plaatsje in haar realityshow 'Shades of Blue', en hoopt dat de zangeres nog weet wie hij is. De realiteit is echter anders...