Jennifer Lopez: "Ik moest mijn borsten tonen om de rol te krijgen" DBJ

15 maart 2018

16u51 0 Celebrities Jennifer Lopez (48) heeft in het Amerikaanse modetijdschrift Harpers Bazaar een verrassende onthulling gedaan. Als jonge actrice werd ze verplicht haar borsten te tonen om een filmrol te krijgen.

Het afgelopen Hollywoodjaar stond helemaal in het teken van #metoo. Ook de New Yorkse zangeres en actrice Jennifer Lopez kreeg er in haar beginjaren mee te maken. "Ik ben niet misbruikt op de manier waarop zoveel vrouwen dat wel hebben meegemaakt. Maar moest ik eens van een regisseur mijn shirt uittrekken om mijn borsten te laten zien? Ja, dat heb ik meegemaakt. Maar deed ik dat ook? Nee, ik deed het niet.”

Al geeft de popster wel toe dat ze het niet makkelijk vond om die vraag te weigeren. "Ik was doodsbang toen ik me uitsprak. Mijn hart bonsde zowat uit mijn borst, terwijl er door mij heen schoot: ’Wat ben ik aan het doen? Deze man geeft me werk!’.”

Het debacle deed zich voor bij een van de eerste films van de actrice. "Van binnen wist ik dat zijn gedrag niet klopte. Het kon twee kanten opgaan. Maar ik denk dat het ’the Bronx’, dat meisje van de straat, in mij was, die zei: ’Nah, dit gaan we niet accepteren’.”