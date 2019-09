Jennifer Lopez favoriet voor halftime show van de Super Bowl Redactie

11 september 2019

11u00

NFL zou Jennifer Lopez bovenaan het wensenlijstje hebben staan voor de pauzeshow van de komende Super Bowl. Volgens Amerikaanse media voeren de zangeres en de bond op het moment gesprekken over een optreden op 2 februari.

Lopez liet een paar maanden geleden al weten wel geïnteresseerd te zijn in de halftime show. De finale van de Noord-Amerikaanse footballcompetitie wordt gespeeld in Florida, de thuishaven van verloofde Alex Rodriguez en een van de staten waarin Jennifer een huis heeft. “We hebben al zitten denken aan de Super Bowl. Het is in Miami, dus dat is een big deal", verklaarde J.Lo in juli tegenover Entertainment Tonight.

De 50-jarige zangeres heeft altijd gedacht dat ze de prestigieuze show ooit zou verzorgen. Vorig jaar zei ze in de talkshow van Andy Cohen: “Ik heb het idee dat het gaat gebeuren wanneer de tijd rijp is. Ik maak me niet druk om zulke dingen. Ik sta er wel enorm open voor, maar ik zie wel. Je weet het toch nooit.”

De pauzeshow werd in het verleden onder meer gespeeld door Bruno Mars, Katy Perry en Lady Gaga.