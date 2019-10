Jennifer Lopez achterna: ook deze celebs recycleerden hun outfits KDL

06 oktober 2019

Jennifer Lopez stond onlangs op de catwalk in Milaan Jennifer Lopez stond onlangs op de catwalk in Milaan in een vrijwel identieke jurk als het groene niemendalletje van Versace dat ze op de uitreiking van de Grammy's in 2000 droeg. Maar het is al lang geen schande meer om kledingstukken twee - of zelfs meer - keer te dragen, zelfs niet als alle ogen van de wereld op jou gericht zijn. Dat bewijzen deze celebrities.

Anna Wintour

Als hoofdredactrice van de Amerikaanse uitgave van Vogue kent Anna Wintour alles van mode. Het feit dat zij dan ook een kledingstuk twee keer draagt, wil zeker zeggen dat het geen schade is. Zelfs niet als celebrity. Anna droeg het jasje met gekleurde bloemen voor het eerst op een fototentoonstelling in 2002 en haalde het in 2015 nogmaals uit de kast voor de uitreiking van de British Fashion Awards.

Helen Mirren

Elke vrouw heeft wel een lievelingsjurk en in het geval van Helen Mirren is dat haar bloemenjurk van Dolce & Gabbana. De 74-jarige actrice werd al vier keer op de rode loper gespot in dat kleedje. Door het altijd met verschillende jasjes, schoenen en handtassen te combineren zorgt Helen toch altijd voor een andere twist.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst verscheen voor het eerst in haar kanten jurkje van Christian Lacroix op de Vanity Fair-afterparty van de Oscars in 2004. Maar liefst dertien (!) jaar later droeg Kirsten het kleedje nogmaals in Parijs.

Susan Sarandon

Ook Susan Sarandon is niet vies van recyclage. De actrice droeg hetzelfde jurkje in 2013 en 2015 op premières.

Kate Middleton

Ontwerpers mogen dan wel staan te springen om Kate Middleton te kleden, maar dat wil niet zeggen dat de vrouw van de Britse prins William nooit iets twee keer draagt. Integendeel, Kate staat erom bekend kledingstukken meermaals te dragen op evenementen. Zoals onderstaande prachtige jurk. Die droeg ze voor het eerst in 2012 en later tijdens een awarduitreiking in 2018. Kate koos wel voor een andere haarstijl.

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter heeft altijd een unieke kledingstijl gehad en dan valt recyclage natuurlijk des te sneller op. Onderstaand rood jurkje droeg de actrice zowel in 2010 op de première van de film ‘Alice in Wonderland’ als op de uitreiking van de BAFTA’s een jaar later.

Geri Halliwell

Ook Spice Girl Geri Halliwell durft een jurk twee keer te dragen. Zeven jaar nadat ze de paarse jurk voor het eerst droeg, zat hij haar nog steeds als gegoten.

Cate Blanchett

Cate Blanchett trok in 2015 de aandacht op de première van ‘Carol’ met haar jurk. Vooral de mouwen, die op tattoo’s leken, vielen op. Cate zelf bleek ook een fan te zijn van de creatie, want in 2018 droeg ze hem nog een keer.