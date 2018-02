Jennifer Lawrence woedend dat advocaten Weinstein haar woorden verdraaien Redactie

23 februari 2018

04u59

Bron: AD

In navolging van Meryl Streep, heeft ook Jennifer Lawrence uitgehaald naar Harvey Weinstein. De gevallen Hollywoodproducent gebruikte de eerder gegeven 'positieve' verklaringen van beide actrices voor zijn eigen verweer, om zo een rechtszaak te voorkomen.

"Dit is nu typisch het gedrag van een roofdier. En dat moet stoppen," verklaarde Lawrence tegenover Deadline. "Harvey Weinstein en zijn team halen mijn tekst volledig uit de context en verdraaien het in hun voordeel. Dat is wat ze doen. Ik maak een diepe buiging voor alle vrouwen die de moed hebben gehad om op te staan tegen deze man en hun verhaal hebben verteld. Laat dat duidelijk zijn."

Ook Meryl Streep woedend

Eerder deze week haalde Streep al woedend uit naar Weinstein en sprak zij er schande van dat hij over haar rug zijn eigen hachje probeerde te redden. Nu sluit Jennifer Lawrence zich daarbij aan. De Oscarwinnares benadrukte eerder zelf nooit te zijn misbruikt door Weinstein, maar dat betekent niet dat zij niet voor 100% achter de vrouwen staat die wel ten prooi zijn gevallen aan hem.

Tientallen vrouwen beweren dat Weinstein hen seksueel misbruikt heeft en in sommige gevallen zelfs heeft verkracht. De producent ontkent alles. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden voor het uit hun verband rukken van verklaringen over zijn werk en gedrag.