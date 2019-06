Jennifer Lawrence vandaag voor het eerst in lange tijd weer in film, waar was ze in tussentijd? “Ik ben dolgelukkig met mijn verloofde” MVO

12u00 0 Celebrities Hoe zou het nog zijn met Jennifer Lawrence (28)? Zij is vanaf vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer te zien in de bioscoop. De Oscarwinnende actrice nam een sabbatjaar om zich te focussen op haar privéleven, ook al betekende dat dat ze moest stoppen op haar hoogtepunt. Altijd een risico, maar naar eigen zeggen is ze erg tevreden met haar keuze. “Ik ben gelukkiger dan ooit!”, klinkt het.

Lawrence is sinds vandaag in de cinema’s te zien als de mutant Mystique, in ‘X-Men: Dark Phoenix’, waarin ‘Game Of Thrones’-actrice Sophie Turner de hoofdrol van Jean Grey op zich neemt. Het is al een tijdje geleden dat we haar in een film te zien hebben gekregen, maar dat was een bewuste keuze. Jennifer wilde naar eigen zeggen ontsnappen aan de stress van de filmwereld, en nam een jaar lang geen opdrachten meer aan. Gisteren was ze wel aanwezig op de première van ‘Dark Phoenix’.

Daar sprak ze wel vrolijk met de media over haar huidige bezigheden, en die hebben vooral te maken met haar liefdesleven. Jennifer Lawrence twijfelde geen seconde toen haar vriend Cooke Maroney in februari op zijn knieën ging, meent ze. De actrice zei tegen Entertainment Tonight dat ze zeker weet dat Cooke de ware is. “Hij is de beste persoon die ik ooit ben tegengekomen”, jubelt Jennifer. “Het was een heel, heel makkelijke beslissing.”

De actrice maakte in februari bekend verloofd te zijn. Jennifer en Cooke zijn sinds vorig jaar juni een koppel. Daarvoor was de actrice samen met onder meer regisseur Darren Aronofsky en Coldplay-zanger Chris Martin. Ondertussen heeft Lawrence al terug enkele projecten op haar agenda staan, al zijn daar nog niet veel details over bekend.