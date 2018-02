Jennifer Lawrence stopte op haar 14de met school: "School en zelfs vrienden waren niet zo belangrijk als mijn carrière" DBJ

23 februari 2018

21u20 3 Celebrities De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence (27) bekende in het interviewprogramma '60 minutes' dat ze slechts tot haar 14de naar school is gegaan. Aanvankelijk voelde ze zich daar onzeker over, gaandeweg merkte ze dat ze andere talenten had. Ze heeft er dus ook helemaal geen spijt van.

De 27-jarige actrice maakte haar schermdebuut in de TBS-sitcom 'The Bill Engvall Show', maar haar grote doorbraak kwam er als Ree in 'Winter's Bone'. Voor die rol werd ze genomineerd voor een Golden Globe en een Oscar, om daarna uit te groeien tot de best betaalde actrice ter wereld. Zoveel successen, maar toch maakte de actrice uit 'The Hunger Games' haar school niet af.

In een aflevering van '60 minutes' vertelde ze aan gastheer Bill Withaker: "Ik had het moeilijk op school en ik voelde me nooit echt slim. Wanneer ik nu scenario's lees en ik voel hoe het personage zich moet voelen, ontdek ik dat dat mijn talent is."

Dat leerde ze niet op school. "Het was een deel van mijn hersenen dat ik nog nooit gebruikt had en ik wist niet eens dat het bestond. Ik moest leren om er zelfzekerder over te worden." Vervolgens gaf de Jennifer toe dat dat ze nooit een diploma heeft gehaald en dat ze zichzelf onderwees vanaf de dag dat ze stopte met school.

"Ik wilde mijn eigen pad forceren. Ik wist dat als ik iets wilde bereiken alles daarvoor moest wijken. Zelfs mijn vrienden waren op mijn veertiende niet zo belangrijk als mijn carrière."