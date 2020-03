Jennifer Lawrence stond bijna oog in oog met inbreekster: “Ze wou haar gewoon ontmoeten” LOV

16 maart 2020

19u08

Dat moet even schrikken geweest zijn voor Jennifer Lawrence. De 29-jarige actrice stond zondagavond bijna oog in oog met een inbreekster, die gelukkig op tijd gevat kon worden door de security van Lawrence.

Hoewel er niet écht ingebroken werd - want de deur was niet op slot - werd het wel een akelig voorval voor Jennifer Lawrence. Een onbekende vrouw wandelde doodleuk de voordeur binnen van de gigantische villa in Los Angeles, terwijl de actrice ook aanwezig was.

Zondagavond rond 21 uur kwam er een melding binnen bij de politie. Die kwamen ter plaatse om de vrouw op te pakken voor het betreden van verboden terrein. Het securityteam van Lawrence was er gelukkig snel bij om haar te vatten en over te leveren aan de hulpdiensten. Volgens TMZ was de reden van de ‘inbraak’ dat de vrouw simpelweg Jennifer wou ontmoeten.