Jennifer Lawrence praat over haar ervaring met Weinstein: "Hij was een vaderfiguur...en een bruut"

In de nieuwe editie van 'The Hollywood Reporter' vertelt actrice Jennifer Lawrence (27) over filmmagnaat Harvey Weinstein. "Hij was altijd aardig tegen me... behalve wanneer hij dat niet was."

Oprah Winfrey interviewde Jennifer over zowat alles in haar carrière: geld, films, het dagelijks leven, maar ook haar ervaring met Weinstein. Jennifer kent de filmmaker als sinds haar twintigste. "Hij was altijd aardig tegen me. Wanneer hij dat niet was noemde ik hem een klootzak en gingen we weer verder met ons leven. Toen ik hoorde wat hij had gedaan, werd ik er gewoon misselijk van. Hij was altijd heel vaderlijk tegenover mij, dus ik kon me gewoon niet inbeelden dat hij had gedaan wat hij had gedaan. Ik wist dat hij een bruut was, ik had gewoon nooit gedacht dat hij ook een verkrachter kon zijn."

"Toen ik hoorde dat hij een vrouw heeft gevraagd om zich uit te kleden... Daar ben ik gewoon een volledige dag slecht van geweest. Beeld je eens in wat je zou doen als iemand met zoveel macht je onder druk zet? Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben..."

Terug sexy zijn

Daarnaast gaf de actrice toe dat ze er moeite mee had om sexy te zijn op het grote scherm, sinds er naaktfoto's van haar gelekt zijn. "In mijn nieuwe film Red Sparrow moest ik weer sexy zijn, maar ik had zoiets niet meer gedaan sinds de foto's. Ik dacht: dat deel van mezelf ga ik nooit meer delen, omdat het ooit gedeeld werd tegen mijn wil. Maar ik wilde meedoen in deze film, en ondertussen voelt het alsof ik een deel van mezelf heb teruggewonnen."