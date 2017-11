Jennifer Lawrence over naaktfoto's: "Het doet nog steeds pijn" MVO

Drie jaar nadat hackers naaktfoto's van Jennifer Lawrence online publiceerden, heeft de actrice het daar nog altijd moeilijk mee. In een interview met Hollywood Reporter vertelt ze over deze moeilijke periode: "Het was zo beschamend allemaal, dat ik er eigenlijk niet eens woorden voor heb."

In 2014 werden er honderden celebrities gehackt, die tot hun ontzetting allerlei privéfoto's op internet zagen verschijnen, waaronder een hoop naaktfoto's. "Ik denk dat ik dat nog steeds aan het verwerken ben. Ik kwam erachter via mijn security en het leek wel op een soort kidnap, waarbij er elk uur iets nieuws naar buiten werd gebracht. Als ik terugkijk op de situatie, heb ik het gevoel dat ik 'het' met de hele wereld heb gedaan. Iedereen kan namelijk naaktfoto's van mij bekijken, terwijl ze maar voor één iemand bedoeld waren."

Eén van de hackers werd veroordeeld tot 18 maanden cel, maar verder is er weinig uitgekomen voor Lawrence en de andere slachtoffers. "Veel vrouwen die in hetzelfde schuitje zaten, belden mij om te zeggen dat ze Apple wilden aanklagen. Want hoe had dit kunnen gebeuren? Maar dat gaf mij niet echt voldoening, eerlijk gezegd. Geen enkele actie of aanklacht zou mij mijn naakte lichaam hebben kunnen teruggeven. Daarom heb ik me er puur gefocust om weer tot mezelf te komen."

In hetzelfde interview liet Jennifer zich uit over Harvey Weinstein: "Ik had wel gehoord dat het een klootzak was, ja. Maar tegenover mij gedroeg hij zich altijd heel vaderlijk en heeft hij zich nooit misdragen. Wij hadden wel een soort relatie waarin ik hem een eikel kon noemen, als ik hem een eikel vond. Dus het was behoorlijk shockerend toen ik hoorde wat er met andere vrouwen is gebeurd."