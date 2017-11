Jennifer Lawrence over misbruik in Hollywood: "We moeten dit veranderen" MVO

Celebrities Jennifer Lawrence heeft zich uitgesproken over seksueel misbruik in Hollywood. Dat deed ze tijdens een ronde tafel-interview van 'The Hollywood Reporter'.

"De entertainment industrie is een weerspiegeling van wat er verder in de wereld gebeurt," zo zegt ze. "Als een stewardess wordt lastiggevallen door een piloot, hoor je daar nooit wat over, omdat ze niet bekend zijn. Dat betekent niet dat dit soort gedrag niet in andere branches voortkomt, integendeel. Maar gelukkig is de conversatie daarover nu op gang gekomen."

Jennifer hoopt dat de cultuur uiteindelijk verandert, want dat is volgens de actrice hard nodig. "Het zal wat tijd kosten, voordat bepaalde patronen veranderen. Het zit jammer genoeg ingebakken in de dagelijkse gang van zaken... Voor sommige mannen is misbruik een vorm van mannelijkheid tonen."

Lawrence deelde zelf al een verhaal over de schandelijke behandeling van vrouwen in de filmindustrie. Toen ze pas begon met acteren, moest ze naar eigen zeggen enorm veel afvallen op twee weken tijd, en werd ze in een naakte line-up geplaatst met veel dunnere vrouw die haar moesten "motiveren" om te vermageren.

Listen to J-Law's story of abuse in Hollywood: I was told to lose 15 pounds in 2 wks, do degrading, nude photo shoot #ELLEWIH pic.twitter.com/yosXP9tFXw Carly Mallenbaum(@ ThatGirlCarly) link