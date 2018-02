Jennifer Lawrence liep regelmatig naakt op de set van 'Red Sparrow': "De anderen voelden zich minder comfortabeler dan ik" KDL

20 februari 2018

11u57 0 Celebrities Binnenkort komt 'Red Sparrow', de film waarin Matthias Schoenaerts (40) samen te zien zal zijn met Jennifer Lawrence (27), in de filmzalen. Tijdens de opnames van de film ging die laatste regelmatig uit de kleren, zo vertelt Jennifer nu.

Toen Jennifer Lawrence voor de film 'Passengers' een seksscène moest opnemen met acteur Chris Pratt vloog ze eerst stevig in de drank om zich op haar gemak te voelen, maar nu, drie jaar later, heeft de actrice er duidelijk geen last meer van om naakt te gaan op een filmset. Voor de film 'Red Sparrow', waarin Jennifer de ballerina Dominika Egorova speelt die na een 'ongeluk' tijdens het dansen, in een school belandt waar ze opgeleid wordt tot 'Sparrow', een getrainde verleidster van de Russische geheime dienst, moest de actrice namelijk volledig naakt gaan.

"Het was eigenlijk echt niet zo erg. Iedereen zorgde ervoor dat ik me zo comfortabel voelde dat het op een bepaald moment echt oncomfortabel werd voor iedereen rond mij. Dan zat ik daar naakt omdat ik het warm had, of omdat ik aan het eten was en wilde ik niet dat ze een badjas rond me kwamen leggen. Iedereen zei dan steeds dat ik me moest bedekken", vertelt Jennifer aan Entertainment Tonight. "Ik voel me gewoon veel zelfzekerder dan drie jaar geleden. Ik heb niet meer dezelfde angsten en onzekerheden over die ene zone van mijn lichaam zoals vroeger."