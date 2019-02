Jennifer Lawrence is verloofd: zo zit haar ingewikkelde liefdesleven in elkaar KD

06 februari 2019

15u09 0 Celebrities Jennifer Lawrence (28) heeft zich verloofd met haar vriend Cooke Maroney (33). De twee leerden elkaar afgelopen juni kennen. Volgens bronnen zitten Jennifer op een roze wolk na een lastig parcours in de liefde. Wij lijsten haar liefdesleven even voor je op.

2010-2014: Eerste relatie met Nicholas Hoult

Jennifers eerste grote liefde was acteur Nicholas Hoult. De twee speelden allebei mee in de film ‘X-Men: First Class’, waar de vonk ook oversloeg. Drie jaar later gingen de twee heel even uit elkaar, maar hun liefde overwon de breuk. In de zomer van 2014 ging het koppel echter opnieuw uit elkaar, deze keer voorgoed. De twee blijven wel goede vrienden. Vorig jaar hemelde de actrice haar ex nog op in een interview. “Nick was een fantastisch lief”, aldus de Oscarwinnares.

2014-2015: Geheime relatie met Chris Martin

Net na de breuk met Nicholas hielden ook Chris Martin en Gwyneth Paltrow een pauze in hun ondertussen gefaalde huwelijk. Jennifer en de muziwerden plots heel vaak samen gespot, maar weigerden het woord relatie in de mond te nemen. Officieel is het paar nooit een stel geweest, maar volgens insiders duurde de relatie een goed jaar. In december 2015 was het sprookje echter voorbij.

2016-2017: Groot leeftijdsverschil met Darren Aronofsky

In 2016 begon het gerucht te circuleren dat Jennifer een relatie was begonnen met de 22 jaar oudere regisseur Darren Aronofsky. De twee werkten samen aan de prent ‘Mother’, waar de vonk tijdens de opnames zou zijn overgeslagen. Het stel bevestigde hun relatie pas toen ze promo begonnen te voeren voor de film. In 2017 ging het koppel in alle stilte uit elkaar, volgens bronnen was de breuk deels te wijten aan het leeftijdsverschil. Jennifer liet in later interview ook uitschijnen dat ze het er moeilijk mee had dat ze door haar relatie werk en privé niet meer kon scheiden. “Normaal denk ik niet meer aan een film eens het af is, maar voor een regisseur is een film zijn kindje. Darren was er constant mee bezig, maar ik wou ook wel eens even aan iets anders denken.”

2017-2018: Valse liefdesgeruchten

In 2017 en 2018 circuleerde een heleboel valse liefdesgeruchten over de actrice in de Amerikaanse roddelpers. Ze werd gelinkt aan haar ‘Passengers’-collega Chris Pratt, aan Brad Pitt en aan haar ‘Red Sparrow’-collega Joel Edgerton. De geruchten over haar relatie met Chris Pratt waren zelfs zo erg dat Anna Farris, de toenmalige vrouw van Chris, er onzeker door werd. Jennifer vertelde later zelf dat ze Anna ooit opbelde om zich te excuseren voor de roddels. J-Law drukte de roddels snel de kop in, iets wat ze niet deed met het gerucht dat ze een affaire zou hebben met Brad Pitt. “Ik heb hem één keer ontmoet in 2013, dus ik weet niet vanwaar het gerucht komt. Maar laat de mensen maar denken, ik ben fan van Brad”, aldus de blondine.

2018-2019: Verloofd met Cooke Maroney

Jennifer en Cooke Maroney leerden elkaar in mei of juni 2018 kennen via een gemeenschappelijke vriendin, Laura Simpson. Cooke is eigenaar van een kunstgalerie, maar verder is er niet veel informatie over de man bekend. De woordvoerder van Jennifer bevestigde de verloving nadat de actrice met een verlovingsring werd gespot in New York.