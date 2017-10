Jennifer Lawrence: "Ik moest naakt in line-up gaan staan als inspiratie om te vermageren" Joeri Vlemings

17u15 0 Photo News Celebrities Ook Jennifer Lawrence kan, helaas, meespreken over hoe het voelt om in Hollywood als actrice vernederd te worden. Aan het begin van haar carrière moest ze van een filmproducente in een line-up gaan staan met naakte vrouwen, die allemaal slanker waren dan Lawrence. Ze kreeg te horen dat ze moest afvallen. Lawrence vertelde dat op Elles event Women in Hollywood.

Ze is nog maar 27, maar de kracht die ze als beginnende, onbekende actrice niet had om tegen seksuele intimidatie in te gaan, die heeft ze inmiddels wél dankzij haar succes en beroemdheid. "In een ideale wereld krijgt iedereen evenveel respect", zei ze. "Maar tot het zover is, wil ik luisteren en wil ik mijn stem lenen aan alle jongens, meisjes, mannen of vrouwen die zich niet zelf kunnen beschermen", zei Lawrence gisteren in Hollywood.

Listen to J-Law's story of abuse in Hollywood: I was told to lose 15 pounds in 2 wks, do degrading, nude photo shoot #ELLEWIH pic.twitter.com/yosXP9tFXw Carly Mallenbaum(@ ThatGirlCarly) link

"Producers voor een film zeiden me, toen ik veel jonger was, dat ik 7 kg zou moeten afvallen in twee weken. Een meisje was voor mij al ontslagen omdat ze niet snel genoeg vermagerde", vertelde Lawrence. "Een vrouwelijke producer vroeg me in die periode om tussen een vijftal naakte vrouwen te gaan staan, die veel, veel magerder waren dan ik. We stonden allemaal naast elkaar, met alleen wat tape om onze edele delen te bedekken. Na die beledigende en vernederende line-up zei de producente mij dat ik de naaktfoto's van mezelf maar moest gebruiken als inspiratie voor mijn dieet."

Photo News

Aantrekkelijk genoeg voor seks

Jennifer Lawrence deed daarop haar beklag bij een andere producer. "Hij zei dat hij niet begreep waarom iedereen mij zo dik vond", zei Lawrence. Hij maakte haar vervolgens duidelijk dat hij haar aantrekkelijk genoeg vond om met haar naar bed te gaan. Ook Jennifer Lawrence liet het allemaal gebeuren omdat ze "geen klikspaan wou zijn" en ervan uitging dat het zo moest om carrière te maken in Hollywood.

Photo News

Vijf jaar geleden werkte Jennifer Lawrence met producer Harvey Weinstein samen voor de film Silver Linings Playbook. Lawrence kreeg in 2013 de Oscar van beste actrice voor haar hoofdrol in de romantische tragikomedie. Ze zei eerder al dat Weinstein haar niet zelf seksueel had lastiggevallen, maar veroordeelde wel zijn walgelijke gedrag. Gisteren riep ze Hollywood op om "deze afschuwelijke toestanden niet langer te normaliseren". Harvey Weinstein werd de laatste weken beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij ontkent formeel dat hij ooit seks had zonder wederzijdse toestemming.

Jordan Strauss/Invision/AP