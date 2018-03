Jennifer Lawrence heeft pittige vete met realityster: "Ze mag hopen dat ik haar niet tegenkom op straat" MVO

08 maart 2018

13u26 0 Celebrities Jennifer Lawrence (27) dreef de spot met realityster Lala Kent (27) tijdens een interview voor 'Watch What Happens' met Andy Cohen. Ze noemde Kent 'een trut' tijdens een liveuitzending. Daar kon het tv-gezicht dus niet bepaald om lachen...

Lala Kent is één van de vertrouwde gezicht uit de serie 'Vanderpump Rules', een restaurant-realityshow over de familie Vanderpump. Volgens Jennifer is ze echter zo schijnheilig als maar zijn kan. "Ze doet altijd alsof ze héél hard probeert om aardig te zijn", immiteert de actrice in het hoge stemmetje van Lala. "Maar de volgende dag gedraagt ze zich als een steenkoude bitch en gaat er erover huilen bij haar moeder", lacht ze. "En het volgende seizoen komt ze terug alsof er niets gebeurd is: 'hey schatje, hey liefje'... Ik dacht echt: bitch, je bent een trut!"

Dat schoot bij Lala in het verkeerde keelgat. "Meen je nu dat Jennifer Lawrence mij een trut genoemd heeft op tv én over mijn mama gepraat heeft?" tweette ze. "Ze mag maar hopen dat ik haar niet op straat tegenkom. Je bent één van de meest betaalde actrices in de wereld... Je beweert dat je pro-vrouwen bent maar dan noem je een andere vrouw een trut? Walgelijk!"

Later verklaarde ze in een radioprogramma dat haar gevoelens echt gekwetst zijn. "Niemand wil het t-woord genoemd worden, zeker niet door een A-list celebrity als Jennifer Lawrence op nationale televisie. Ik was zo'n grote fan van haar... Dit heeft me echt teleurgesteld."

Toch zag Kent er de ironie wel van in. "Ik dacht dat ze meer klasse had dan dat. Ben ik niet degene die trashy zou moeten doen? Ik ben op reality-tv! Laat het smakeloze drama aan mij en mijn collega's over", grapte ze.