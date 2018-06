Jennifer Lawrence gespot met nieuwe liefde MVO

22 juni 2018

15u04 0 Celebrities Jennifer Lawrence is opnieuw samen gezien met haar vermeende nieuwe vriend. De actrice liep donderdag arm in arm met hem door de straten van New York.

Volgens de Amerikaanse media hebben de 27-jarige Jennifer en de 33-jarige Cooke Maroney sinds "enkele weken" een relatie. Eerder deze maand werden ze voor het eerst samen op straat gespot.

Tot eind vorig jaar was Jennifer samen met regisseur Darren Aronofsky. In november gingen ze na ruim een jaar uit elkaar. In februari vertelde Jennifer nog in een interview dat ze al "lange tijd" single was.