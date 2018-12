Jennifer Lawrence dan toch niet aanwezig bij de zaak Weinstein TK

20 december 2018

08u53

Jennifer Lawrence zou van plan geweest zijn om vandaag aanwezig te zijn bij de rechtszaak tegen Harvey Weinstein, om zo steun te bieden aan zijn slachtoffers. De gevallen Hollywood-producent staat terecht voor seksueel misbruik en verkrachting. Volgens haar woordvoerder klopt daar echter niets van, meldt The Post. Dezelfde krant meldde eerder nog dat Lawrence er wel zou zijn.

Een woordvoerder van de rechtbank beweert dat er speciale afspraken waren gemaakt voor Jennifer, zodat ze goed zicht zou hebben op haar vroegere baas. Haar team zou hen hiervoor benaderd hebben.

Vorige week werd bekend dat Weinstein opgeschept zou hebben dat Lawrence seks met hem had en dat dat haar loopbaan meer dan goed heeft gedaan. In een van de vele papieren in zijn dossier staat dat ze na hun avontuurtje een Oscar won, tot grote woede van de actrice. "Ik heb nooit een andere relatie dan een professionele met hem gehad. Dit is wederom een voorbeeld van hoe predators te werk gaan om via leugens vrouwen erin te luizen," aldus Jennifer.