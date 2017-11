Jennifer Hudson ziet af van contactverbod tegen ex KDL

09u27

De Amerikaanse zangeres Jennifer Hudson heeft haar verzoek om een contactverbod voor haar ex David Otunga ingetrokken. Volgens People ziet ze af van de maatregel, zodat haar David tijd kan doorbrengen met hun 8-jarige zoon David jr.

Eerder deze maand werd bekend dat de zangeres en 'Dreamgirls'-actrice en haar verloofde na tien jaar een punt achter hun relatie hebben gezet. Een woordvoerder van Jennifer liet toen weten dat de twee al enkele maanden naar de breuk toe hadden gewerkt én dat de zangeres een contactverbod had aangevraagd voor David, dat was toegekend. Het is niet duidelijk welke reden Jennifer daarvoor opgaf bij de rechtbank.

Volgens de regels van het contactverbod mocht David zijn zoon niet zien tot de volgende voogdijzitting in de rechtbank. Vorige week liet Jennifer de maatregel al aanpassen zodat David jr. Thanksgiving met zijn vader kon vieren. Maandag liet ze de rechtbank dan weer weten dat ze helemaal afziet van het verbod. David ging er intussen ook mee akkoord nooit meer voet te zetten in het huis dat hij ooit met Jennifer en hun zoon deelde.