Jennifer Hudson verliest voogdijzaak voor zoontje David Jr. MVO

06u30 0 EPA Jennifer Hudson Celebrities Slecht nieuws voor Jennifer Hudson. De zangeres eiste, in het belang van haar zoon David Jr., een omgangsverbod met haar ex-verloofde David Otunga, maar daar stemde de rechter niet mee in. Otunga, de vader van het kind, mag de belangrijke Amerikaanse feestdag Thanksgiving met zijn zoon vieren.

David zal de rechter mogelijk om tijdelijke voogdij vragen, omdat hij zichzelf als de belangrijkste verzorger van het kind ziet. Ook wil hij dat David Jr. bij hem is als Jennifer voor haar werk aan het reizen is. Volgens hem liegt de zangeres erop los, enkel en alleen om de voogdij te krijgen.

Hudson en Otunga gingen recent uit elkaar, na een relatie van tien jaar. De voormalig worstelaar vroeg Jennifer in september 2008 ten huwelijk, nadat ze nog niet eens een jaar samen waren. Daarna volgde een loodzware periode, waarin de moeder en broer van de The Voice-coach thuis in Chicago werden doodgeschoten. Haar zevenjarige neefje Julian werd levenloos aangetroffen op de achterbank van de auto.