Jennifer Hudson: "Mijn ex verspreidt leugens" DBJ

08u51

Bron: ANP 0 EPA Jennifer Hudson Celebrities Actrice en zangeres Jennifer Hudson (36) heeft een rechter gevraagd haar te beschermen tegen leugens die haar ex David Otunga over haar verspreidt. Volgens de zangeres lekt David moedwillig onware informatie naar de media, wat haar zoon en haar carrière zou schaden.

De The Voice-coach beschuldigt haar ex er onder meer van het gerucht de wereld in te hebben geholpen dat hij de volledige voogdij heeft gekregen over de achtjarige zoon van het stel, David jr. Ze verwijt hem minachting van de rechtbank, omdat hij zich niet houdt aan een geheimhoudingsverklaring die beide partijen tekenden.

Negatief imago

De geruchten die David verspreidt, hebben een negatief effect op de reputatie van Jennifer en schaden daarom haar carrière, zo stelt ze in de papieren. "Zonder die carrière zou de familie financieel lijden, aangezien zij de familie onderhoudt vanwege de vrijwillige werkloosheid van Otunga", aldus de documenten.

Volgens de New York Post heeft Jennifer de rechtbank niet alleen verzocht David op zijn vingers te tikken, maar wil ze ook dat hij een persbericht verstuurt waarin hij verklaart dat hij nooit de volledige voogdij over zijn zoon heeft gekregen.