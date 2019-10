Exclusief voor abonnees Jennifer Hudson ging door de hel na de moord op haar familie Mario Danneels

27 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In 2008 ging zangeres Jennifer Hudson door onvoorstelbare gruwel: haar schoonbroer vermoordde haar moeder, broer én neefje. De Oscar-winnares, net een maand verloofd, moest daarbovenop haar familieleden na het bloedbad identificeren.

Jennifer Hudson wist het getto te ontsnappen, maar het getto haalde haar in en verwoestte haar familie. De zangeres had haar zus Julia nochtans zo gewaarschuwd voor William Balfour, met wie Jennifer op haar twaalfde in de klas had gezeten en die net de cel uit was. “Niemand van ons wilde dat ze met hem trouwde”, getuigde Jennifer op het moordproces. “Ik probeerde mijn afstand van William te bewaren bij elke kans die ik kreeg. Waar hij was, probeerde ik niet te zijn.” De relatie was geen lang leven beschoren toen Balfour ziekelijk jaloers werd. Maar ook nadat Julia hem het huis had uitgezet, dat ze deelde met haar moeder, broer en zoontje Julian, kon hij haar niet loslaten. Balfour dreigde meermaals dat hij hen allen zou vermoorden, maar ze had de sinistere opmerking zo vaak gehoord dat ze het wegzette als intimidatie. Tot hij elf jaar geleden de daad bij het woord voegde. “Ik kan het niet eens uitspreken. Als ik dat doe, word ik het emotioneelst. Want dan besef ik: wacht eens even, hoe kon dit gebeuren? Is dit echt? Dan wordt het pas werkelijkheid”, zegt Jennifer.

