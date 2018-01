Jennifer Hudson gecast als Aretha Franklin MVO

30 januari 2018

Tijdens het pre-Grammy-gala van Clive Davis, maakte de beroemde platenbaas bekend dat Jennifer Hudson in de huid van Aretha Franklin kruipt in een film over haar leven.

Het project van MGM heeft vooralsnog nog geen naam gekregen. Davis onthulde dat hij Jennifer hoogstpersoonlijk heeft gevraagd voor deze rol. Tijdens het gala gaf de zangeres al een voorproefje, door een medley van de legendarische Franklin te zingen.

Producent Scott Bernstein ('Straight Outta Compton') en muziekproducent Harvey Mason ('Sing en Pitch Perfect 2') zijn ook aangetrokken voor het project.

Multitalent Hudson won al vele prijzen tijdens haar loopbaan. Ze werd bekend door haar deelname aan het derde seizoen van het televisieprogramma American Idol en legde zich daarna naast zingen ook toe op acteren. Zo speelde ze in 2008 de assistente van Carrie Bradshaw in de film 'Sex & The City' en won ze een Oscar en Golden Globe voor beste vrouwelijke bijrol in de filmversie van de Broadway-musical 'Dreamgirls'.