Jennifer Garner schrijft hartverwarmende boodschap aan Meghan Markle en prins Harry TDS

09 mei 2020

09u47

Bron: ANP 0 Celebrities Actrices Jennifer Garner (48) en Amy Adams (45) praten vol lof over Actrices Jennifer Garner (48) en Amy Adams (45) praten vol lof over de video die Harry en Meghan deelden met hun zoontje Archie . In de video is te zien hoe Meghan samen met haar zoon een boekje leest voor zijn eerste verjaardag.

Het filmpje was opgedragen aan de eerste verjaardag van Archie én organisatie Save The Children. Die organisatie helpt kinderen die het nodig hebben aan eten en onderwijs. “Lieve Harry en Meghan, bedankt dat jullie je prachtige zoon met de wereld willen delen en ons zo zijn verjaardag mee laten vieren”, schrijft Jennifer Garner, bekend van de films ‘Dallas Buyers Club’ en ‘Juno’, op Instagram.

Garner, die tevens actief betrokken is bij Save the Children, deelde haar waardering voor de inspanningen van het koppel om het goede doel te helpen en om het woord te verspreiden over de vele kinderen in nood. “We zijn nederig en dankbaar dat je Save with Stories hebt gekozen om deze speciale dag te vieren en daarmee de zichtbaarheid van het werk van Save The Children in de VS en het VK hebt vergroot en hebt geholpen kinderen te voeden en op te voeden die wanhopig behoefte hebben aan beiden.”

Actrice Amy Adams voegt daar aantoe: “Dank je wel Meghan, Gravin van Sussex, voor het voorlezen. Dit boek is geweldig. Gefeliciteerd met de eerste verjaardag van Archie.”



