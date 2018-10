Jennifer Garner is blij dat kinderen ouder worden: "Ik werd gek thuis" TK

15 oktober 2018

09u16

Bron: ANP 0 Celebrities Jennifer Garner is best blij dat haar kinderen wat ouder worden. Zo heeft ze haar handen vaker vrij voor acteerklussen, en tegelijk kunnen haar dochters haar ook helpen om haar teksten te leren. De actrice heeft samen met haar ex Ben Affleck drie kinderen: Violet (12), Seraphina (9) en Samuel (6).

Jennifer speelt in de nieuwe HBO-serie 'Camping' de rol van Kathryn, een dwangmatige planner die de verjaardag van haar man viert met een kampeertripje met vrienden. De serie is niet voor jonge kijkers, maar toen dochter Violet op de set langskwam, bleek ze het script bijna uit haar hoofd te kennen door de oefensessies met Jennifer. "Ze belden bijna de politie omdat een 12-jarige dat soort taal uitsloeg", grapte de actrice tijdens een persdag in Los Angeles.

Lena Dunham

'Camping' is gebaseerd op een Britse show met dezelfde naam. "Toen ik die zag, dacht ik: 'ik kan Kathryn niet spelen'. De rol werd er heel goed in neergezet hoor, maar als mens vond ik haar echt niet leuk. Ze is te vervelend, te bits. Eigenlijk gewoon onuitstaanbaar."

De Amerikaanse versie van de comedy, is gemaakt door Lena Dunham en Jenni Konner, die eerder achter hitserie 'Girls' zaten. Zij schreven Kathryn op een manier waar Jennifer iets mee kon. "Ze laten iets meer zien over waarom ze zo is. Kathryn leeft met chronische pijn. Stel je toch voor dat je altijd maar dokters afloopt, steeds verkeerd gediagnosticeerd wordt. En je vrienden raken geïrriteerd omdat je het daar altijd over hebt. Ze begint er ook irritant vaak over hoor, en op een veel te agressieve manier. Maar dat recht heeft ze verdiend met al die ellende."

Comeback

Met haar rol in 'Camping' keert de actrice na een flinke pauze terug op tv. Ook op het witte doek had ze onlangs haar eerste hoofdrol in tijden, in 'Peppermint'. Haar 'comeback' heeft alles te maken met haar thuissituatie, vertelt ze. "Ik heb het lang wat rustiger aan gedaan, mijn kinderen hadden me nodig thuis", aldus de actrice. "Maar op een gegeven moment realiseer je je: alles is stabiel, ze redden het wel, en ik word gek thuis."

De actrice is blij dat ze ondanks haar lange tussenpozen nog altijd gevraagd wordt voor rollen, hoewel het niet altijd de klussen zijn die ze verwacht. "Ik ben altijd verbaasd over wat me wordt aangeboden. Ook met deze rol, ik kon me niet voorstellen dat Lena Dunham en Jenni Konner mij wilden. Ik ken ze van Girls, en wat daarin aan bod komt ligt zover achter me. Ik had nooit gedacht dat ze iets zouden schrijven waar ik, de moeder, in zou passen. Maar het was een heerlijke verrassing."