Jennifer Anistons ex Justin Theroux heeft ruzie met de buren

26 februari 2018

06u13 0 Celebrities Na de scheiding van Jennifer Aniston, kan Justin Theroux zich opmaken voor een nieuw 'huiselijk' probleem. Zijn benedenbuurman Norman Resnicow klaagt hem aan wegens waterschade aan zijn appartement, meldt TMZ.

Norman heeft een hekel aan Justin en deed uitgebreid zijn beklag tegenover de entertainmentsite: "Iedereen weet dat Jennifer niets had met dat huis. Toch forceerde hij haar er te wonen, dat vind ik echt sneu. Zij is altijd aardig tegen me geweest, iets wat ik van Justin niet kan zeggen. Door de waterschade die ik door hem in mijn huis heb, zit ik nu met beschimmelde muren. Ik heb daar zelfs medicijnen voor moeten nemen, zo vies is het."

Een woordvoerder van Justin reageerde tegenover TMZ: "De bizarre opmerkingen van meneer Resnicow hadden wellicht iets meer waarde gehad, als hij Jennifer daadwerkelijk een keer ontmoet had en dat hij überhaupt ooit Justins appartement gezien heeft. Beide zijn nooit gebeurd. En wat betreft die waterschade, dat is absoluut niet de schuld van Justin."