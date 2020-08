Jennifer Aniston werkte aan biografie tijdens lockdown MVO

04 augustus 2020

11u42 0 Celebrities Ook acteurs en actrices moeten iets verzinnen om zich bezig te houden tijdens de lockdown. In het geval van Jennifer Aniston (51) viel de keuze op het schrijven van een biografie. Het boek zou intussen bijna af zijn, en volgens insiders bevat het enkele interessante onthullingen.

Zo zou Aniston het niet alleen hebben over de moeilijke relatie met haar moeder en alle geheimen van op de set van ‘Friends’, maar ook over haar stukgelopen relatie met Brad Pitt. De acteur verliet haar voor Angelina Jolie, met wie hij op dit moment ook in scheiding ligt.

De rechten op het boek zijn nog niet verkocht aan een uitgever, maar gezien Jennifer één van de bekendste actrices ter wereld is wordt verwacht dat ze een mooi bedrag uitbetaald zal krijgen voor haar schrijfsels. Ter vergelijking: de Obama’s kregen 65 miljoen dollar (55 miljoen euro) aangeboden voor elk boek dat ze wilden uitbrengen. Een biografie van Jennifer zou volgens kenners in dezelfde prijsklasse vallen.