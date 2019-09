Jennifer Aniston werd ‘te dik’ genoemd voor ze rol kreeg in ‘Friends’: “Ze zeiden me dat ik nooit werk zou vinden, tenzij ik 13 kilo afviel” MVO

19 september 2019

20u53 0 Celebrities Jennifer Aniston had moeite om werk te vinden, voor ze dé rol van haar leven kreeg aangeboden in ‘Friends’. “Mijn agente zei dat ik dertien kilo af moest vallen als ik ooit aan de bak wilde geraken...”

Dat verhaal wordt uit de doeken gedaan in het boek ‘Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era’, dat werd uitgegeven naar aanleiding van 25 jaar ‘Friends’. “L.A. was een bikkelharde plek om een actrice te zijn, en het was sowieso al nooit makkelijk als vrouw in de showbizz, en Jennifers agente moest haar met tegenzin vertellen dat ze geen werk voor haar vond”, klinkt het bij schrijver Saul Austerlitz. “Ze was echt niet te dik en iedereen kon zien dat ze mooi was, maar de camera voegt tien kilo toe.”

Milkshakes

Jennifer had geen boodschap aan zulke extreme voorstellen. “Ik leefde op milkshakes, frietjes en vleessaus”, bekent de actrice. “Eigenlijk had ik wel degelijk heel ongezonde eetgewoonten. Die commentaar van mijn agente kwam hard aan, maar het deed me wel nadeken over mijn dieet.”

In 1994 kwam de grote verlossing, een rol in ‘Friends’. Grappig genoeg kreeg ze nét op dat moment twee baantjes aangeboden. Ze kreeg ook een rol in de komedie ‘Muddling Through’. Het heeft geen haar gescheeld of de makers van ‘Friends’ hadden Jennifer vervangen. “Ze hadden schrik dat ze na het eerste seizoen zou vertrekken als ‘Muddling Through’ een succes werd. Wel, gelukkig is dat heel anders uitgedraaid.”