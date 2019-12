Jennifer Aniston spreekt voor het eerst over het gebrek aan steun van haar familie: “Ze zeiden me dat ik geen cent zou verdienen als actrice” MVO

Bron: People 0 Celebrities Vandaag is ze wereldberoemd, maar op de dag dat ze besloot om actrice te worden kreeg Jennifer Aniston (50) maar één ding te horen: “Dit is een slécht idee”. Jennifer onthulde in een interview met People dat haar familie haar droom over Hollywood probeerde neer te halen. “Ze zeiden me dat ik nooit een cent zou verdienen.”

“’Actrice? Voor je het weet ben je straatarm’, dachten mijn ouders”, zo vertelt Aniston. Nochtans was haar moeder een model en had haar vader zélf een carrière als soapacteur. “Mijn vader vertrok, en mijn moeder stond er na een tijdje zo goed als alleen voor. Ze zei me constant ‘kindje, je moet beter voor jezelf zorgen’ of ‘kom op, doe wat meer moeite om er goed uit te zien’. Ze deed dat niet om me te kwetsen - ook al deed ze dat uiteindelijk wel. Ze deed het omdat ze van me hield. Maar de onzekerheid die ze me aanpraatte is me lang blijven achtervolgen.”

“Toch heb ik altijd voet bij stuk gehouden, wat mijn acteerplannen betreft. Hoe meer ze me zeiden dat ik het niet kon, hoe meer ik het wilde. ‘Wacht maar’, dacht ik, ‘je zal wel zien hoeveel ik ermee kan verdienen’. Toen kreeg ik plots die rol in ‘Friends’ en veranderde alles.”

Reken maar - letterlijk - want Jennifer en haar ‘Friends’-collega’s verdienen nog steeds zo'n 20 miljoen per jaar aan de herhalingen van de populaire sitcom. Om nog maar te zwijgen van de vele blockbusters waar Jennifer rijkelijk voor wordt uitbetaald.

“Het heeft me geleerd waar ik toe in staat ben. Het woord ‘nee' zie ik vandaag de dag nog altijd als een uitdaging. Mijn motto is: ‘je zal wel zien...’.”