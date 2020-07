Jennifer Aniston post confronterende foto van zieke vriend Kevin: “Alsjeblieft, draag een masker” SDE

20 juli 2020

19u16

Bron: Instagram 4 Celebrities In de Verenigde Staten woedt het coronavirus nog in alle hevigheid. Daarom probeert ‘Friends’-actrice Jennifer Aniston (51) uit alle macht om haar volgers op sociale media op te roepen om hun gezond verstand te gebruiken en een mondmasker te dragen.

“Dit is onze vriend Kevin", schreef Jennifer Aniston bij een confronterende foto van een man in een ziekenhuisbed, die beademd wordt. “Hij was perfect gezond, had geen enkel onderliggend gezondheidsprobleem”, voegde de ‘Friends’-actrice eraan toe. “Dit is Covid. Dit is echt. We kunnen niet zo naïef zijn om te denken dat we dit kunnen ontlopen. Als we willen dat dit stopt - en dat willen we, toch? - dan is er een stap die we kunnen nemen: draag alsjeblieft een masker."

“Denk aan de mensen die al geleden hebben onder dit verschrikkelijke virus. Doe het voor je familie. En doe het vooral voor jezelf. Covid heeft gevolgen voor alle leeftijden." Met Kevin gaat het ondertussen beter, voegde ze eraan toe. “Deze foto is begin april gemaakt. Gelukkig is hij ondertussen bijna helemaal hersteld. Bedankt voor al jullie gebeden."

(Lees verder onder de foto.)

Heel wat beroemdheden reageerden positief op het bericht van Jennifer. “Gelijk heb je, zuster", schreef actrice Gwyneth Paltrow. Actrice Michelle Pfeiffer reageerde dan weer: “Onbegrijpelijk dat dit voor sommige mensen zo moeilijk is." En model Naomi Campbell schreef: “Ik zal hem in m’n gebeden houden. Bedankt om dit te delen, Jennifer."

Gebruik mondmasker

Jennifer ijvert al langer voor het gebruik van mondmaskers. Een paar weken geleden schreef ze nog op sociale media: “Ik begrijp dat maskers ongemakkelijk en oncomfortabel zijn. Maar vind je het niet erger dat zaken moeten sluiten? Dat jobs verloren gaan? Dat zorgverleners volledig uitgeput raken? En dat zoveel levens door dit virus worden geëist, omdat wij niet genoeg doen."

Ook haar beste vriendin, Courteney Cox (Monica in ‘Friends’), steunt het initiatief. Zij postte een grappig filmpje op Instagram waarin te zien is hoe Jennifer en Courteney én hun honden een mondmasker dragen.

