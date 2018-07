Jennifer Aniston opnieuw aan het daten, met twéé mannen MVO

04 juli 2018

11u09 2 Celebrities Jennifer Aniston (49) laat haar breuk met Justin Theroux niet meer aan haar hart komen. Volgens verschillende bronnen is ze opnieuw aan het daten. Niet met één, maar met twee mannen die vechten om haar aandacht.

Eén van de mannen zou de eigenaar zijn van een groot computerbedrijf, en heeft zo ook zelf al veel naam gemaakt in de wereld. Een goede vriend van Aniston zou de twee aan elkaar hebben voorgesteld. "Ook hij is pas weg bij zijn vrouw", klinkt het. "En nu zit hij achter Jennifer aan."

De andere vlam is werkzaam in de filmindustrie. Aniston liep hem voor het eerst tegen het lijf toen ze enkele maanden geleden samen aan een project begonnen te werken. Ze is momenteel aan het werk op de set van een film waarin zij en Adam Sandler de hoofdrol spelen, maar welke job haar nieuwe date precies uitvoert, is niet duidelijk.

Eerder dit jaar kondigde Jennifer haar scheiding met Justin Theroux aan. Die laatste heeft ondertussen al een nieuwe vriendin, Petra Collins.