Jennifer Aniston op vrijersvoeten met een miljardair: “Voor een trouwring wil hij haar zelfs de helft van zijn fortuin geven” Redactie

11 september 2019

13u00

Bron: Primo 0 Celebrities Veel geluk in de liefde heeft ze nog niet gekend, maar dat zou nu weleens compleet kunnen keren, zo schrijft Primo. Volgens insiders zou Jennifer Aniston (50) de potentiële liefde van haar leven hebben ontmoet. Het feit dat de man ook stinkend rijk is, is louter toevallig. Of niet?

De liefde is voor Jennifer Aniston altijd al ontgoochelend geweest. Eerst verloor ze haar man Brad Pitt (55) aan de meedogenloze Angelina Jolie (44). En twee jaar geleden brak ze met haar meest recente man Justin Theroux (48), die haar had bedrogen met een veel jongere vrouw.

Na een periode van intens liefdesverdriet, zou Jennifer zich nu hebben herpakt. De actrice zou een nieuwe liefde hebben gevonden bij een mysterieuze, onbekende man die stinkend rijk zou zijn. Ian Halperin, biograaf van sterren en beroemdheden, beweert dat hij de identiteit van de man kent en zelfs met hem gesproken heeft. ‘Laat het me erop houden dat hij een van de rijkste mensen ter wereld is’, aldus Halperin. ‘Jennifer zit er natuurlijk zelf ook warmpjes bij, maar in vergelijking met wat haar geliefde op zijn bankrekening heeft staan, is dat peanuts. En de man meent het, trouwens. Hij wil Jennifer ten huwelijk vragen en haar verwennen, ook al stelt ze de hoogste eisen. Hij wil haar zelfs per contract de helft van zijn fortuin toekennen, zolang ze maar belooft voor de rest van haar leven bij hem te blijven. Hij is smoorverliefd.’

Eisenlijstje

Of ze haar relatie even definitief ziet als die nog onbekende geliefde, is natuurlijk iets anders. Volgens een vriendin is Jennifer wel gevleid door de aandacht en de passionele benadering van de man, maar houdt ze nog even de boot af. ‘Ze is bang om weer gekwetst te worden. Ze zei me dat er wel potentieel in zit en dat de man een grote indruk heeft gemaakt op haar. Maar of er meer in zit, en al zeker een huwelijk, betwijfel ik toch. Ik heb Jennifer echter de raad gegeven om niet al te lang te wachten met een beslissing. Op een bepaalde leeftijd worden mensen namelijk wat té kritisch. Het eisenlijstje wordt met het ouder worden steeds langer.’

De twee leerden elkaar niet toevallig kennen. Ze werden aan elkaar gekoppeld door een dating-agentschap, gespecialiseerd in rijken en beroemdheden. Voor een eerste ontmoeting rekent het agentschap al vlot 750.000 dollar aan. En dat zegt alles over het cliënteel waar dat agentschap zich op richt.