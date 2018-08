Jennifer Aniston is roddels over haar liefdesleven beu: "Ik ben niét zielig en alleen" MVO

02 augustus 2018

11u18 0 Celebrities Jennifer Aniston is het beu om een 'oude vrijster' genoemd te worden. In een recent interview met magazine InStyle neemt ze geen blad voor de mond.

"Wanneer is de laatste keer dat iemand een alleenstaande, kinderloze man een oude vrijster heeft genoemd?," ergert ze zich. "Als een koppel uit elkaar gaat lijkt het wel automatisch de vrouw te zijn die wordt afgeschreven. Zíj is zielig, zij is alleen, háár reputatie is beschadigd... Waarom?"

Naar eigen zeggen is ze perfect tevreden met haar leven. "Even voor de duidelijkheid: Ik heb géén gebroken hart. Niemand denkt na voor ze zulke dingen zeggen. Wat voor effect dat kan hebben op mij of mij ex-partner. Maar niemand weet wat er zich bij ons achter gesloten deuren heeft afgespeeld."

Over haar kinderwens is al veel geschreven en gefluisterd, en ook dat is ze meer dan moe. "Ik heb bewust geen kinderen. Daar word ik voor onderuit gehaald, of ik word zelfzuchtig of zelfs 'ongezond' genoemd. Maar wat als ik nu andere dingen te doen heb dan kinderen opvoeden? Dat is toch mijn keuze? Mijn enige doel op deze planeet is niét om me voort te planten!"

Het grootste deel van de tijd kan ze de roddels echter weglachen, zo zegt ze. "Ze zijn gewoon té belachelijk om aandacht aan te besteden. Maar dat maakt ze niet minder ongevoelig."