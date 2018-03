Jennifer Aniston heeft scheiding van Justin Theroux volledig verwerkt MVO

24 maart 2018

16u51 0 Celebrities Het gaat goed met Jennifer Aniston. De actrice lijkt de breuk met Justin Theroux verwerkt te hebben, volgens PEOPLE. Een bron vertelde de website dat Jennifer en Justin hun leven weer hebben opgepakt nadat ze in februari uit elkaar gingen.

Aniston zit in Los Angeles en Theroux in New York. Sinds hun relatie voorbij is, hebben de twee elkaar nog wel gesproken en gezien, maar de bron zegt met zekerheid te weten dat de breuk niet meer gelijmd kan worden.

Jennifer heeft haar leven niet drastisch veranderd nu ze weer single is. Ze maakt nog steeds veel tijd vrij voor haar vrienden. Die hebben haar in de eerste weken na haar scheiding goed opgevangen en dat waardeert ze heel erg.

Vorige maand werd bekend dat Jennifer en Justin na een huwelijk van tweeëneenhalf jaar uit elkaar gingen.