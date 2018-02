Jennifer Aniston en Justin Theroux zagen elkaar voor een laatste keer op Valentijnsdag MVO

19 februari 2018

07u17 0 Celebrities Jennifer Aniston en Justin Theroux zetten een punt achter hun huwelijk, dat maakten ze op 15 februari bekend. De dag daarvoor, uitgerekend op Valentijnsdag, kwamen ze nog een laatste keer samen.

"Justin vloog speciaal over naar L.A. om alles met Jennifer te bespreken", zegt een vriend van het ex-koppel. "Ze waren het niet eens over de datum waarop ze hun breuk bekend zouden maken. Jennifer wilde het liever zo lang mogelijk privé houden, omdat ze de media-aandacht wilde vermijden. Justin wilde dat niet."

De aankondiging kwam er vlak na Anistons negenenveertigste verjaardag, die het koppel apart doorbracht. "Ze had gehoopt dat Justin zich niet opvallend zou gedragen tijdens haar verjaardagsfeestje, zodat de media zich dan niet zou gaan afvragen waarom hij niet bij haar was. Maar dat is zijn stijl nu eenmaal niet. Hij wilde dat de breuk bekend werd gemaakt, zodat hij verder kan gaan met zijn leven."

Volgens de actrice ging het koppel als vrienden uit elkaar. "We hebben een enorm respect voor elkaar en zullen onze vriendschap ongetwijfeld nog verder zetten", klinkt het.