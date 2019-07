Jennifer Aniston en haar ex Justin Theroux nemen samen afscheid van overleden hond SD

30 juli 2019

08u45

Bron: Instagram 0 Celebrities Dolly, de witte herder die Jennifer Aniston (50) en haar ex Justin Theroux (47) deelden, is zondag overleden. Justin, die na hun scheiding in 2017 de volledige voogdij van de hond op zich nam, deelde op Instagram foto's van de uitvaart.

"Vanavond, bij zonsondergang, na een heldhaftige strijd heeft ons trouwste familielid en beschermer Dolly haar zwaard en schild neergelegd", schreef Justin Theroux bij een reeks foto’s. “Ze was omringd door haar hele familie.” Daarmee lijkt Theroux te impliceren dat ook zijn ex-vrouw Jennifer Aniston bij het afscheid aanwezig was. Op de zes beelden is alvast te zien hoe de hond in een warme deken is gewikkeld. Om haar heen liggen kleurrijke bloemblaadjes, terwijl - zo lijkt het - Aniston salie brandt. Het branden van salie is een oud ritueel, wat ervoor zou zorgen dat vervuilde energie wordt gezuiverd. Nog een opmerkelijk detail: Aniston en Theroux zitten hand in hand tijdens het emotionele moment.

De acteur en actrice deelden de hond tijdens hun huwelijk. Jennifer koos destijds om de herder naar Dolly Parton te vernoemen. De zangeres zei eerder erg vereerd te zijn dat Dolly naar haar was vernoemd. "Het raakt mij altijd erg wanneer mensen me al heel lang kennen of zeggen dat ik ze inspireer, maar als Jennifer Aniston haar hond Dolly Parton noemt, weet je pas echt wat een ware fan is."