Jennifer Aniston emotioneel over kille kindertijd: “Ik kreeg alles wat ik wilde, behalve liefde” Redactie

28 februari 2020

14u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Jennifer Aniston (51) heeft openlijk verteld wat voor kille, harde ­kindertijd ze moest meemaken. Ze is de dochter van soapacteur John Aniston en actrice Nancy Dow en kwam op materieel vlak niets te kort. “ We woonden in een mooi, luxueus huis, we maakten geweldige reizen. En ik had al het speelgoed dat ik wilde”, zegt de actrice. “Maar één ding miste ik: echte, warme liefde. Ik heb me als kind veel te weinig graag gezien gevoeld.”

Voor Jennifer is dit een manier om schoon schip te maken na de ruzie met haar moeder Nancy, die in 2016 na een langdurige ziekte overleed. Jennifer zat jarenlang in een vete verwikkeld met haar moeder, wat ze ook nooit verborgen hield voor de wereld. “Mijn moeder kon het niet opbrengen om mij mijn succes te gunnen”, aldus de actrice. “Ze was gewoon jaloers op mij. Dat ik bekend werd dankzij ‘Friends’ heeft ze nooit begrepen. Zij vond dat ik geen talent had. Of toch zeker niet zoveel als zij, die het als actrice zoveel moeilijker had gehad. Ze vond het niet eerlijk dat ik een grote ster werd, terwijl zij nooit hoofdrollen te pakken kreeg.”

Correntie

Die jaloezie tegenover haar eigen kind was er al in Jennifers kindertijd, zo zegt de ‘Friends’-ster: “Al van toen ik klein was, voelde ik dat mijn moeder mij als een soort van concurrente zag. Een rivale. Voor de liefde van mijn papa. Hij merkte dat overigens niet op. Ik was vaak alleen thuis met mama, terwijl mijn vader als acteur op locatie aan het werken was. En geloof me, ik kreeg geen ­oprechte affectie van haar. Daardoor groeide ik op in een kille, liefdeloze thuis. Nee, ik kan niet zeggen dat ik als kind gelukkig ben geweest.”

Jennifer kon blijkbaar niets goed doen voor haar moeder. “Het was heel vreemd”, zegt ze. “Aan de ene kant pushte mama me altijd om mijn best te doen en hard te werken, om het hoogste te bereiken. Maar ­wanneer ik dan iets moois ­presteerde, was ze jaloers op het succes.”

(lees verder onder de foto)

Valse knuffels

Jennifer Aniston zegt ook dat ze een klein trauma opliep in haar jeugd. “Daardoor wantrouw ik elke vorm van liefdes- of affectiebetuiging”, zegt ze. “Als iemand mij knuffelt of me een lieve kus op de wang geeft, dan voel ik me heel ongemakkelijk. Of als iemand me een complimentje geeft, ik vraag me dan af of die dat wel echt meent. Mijn hele jeugd heb ik valse knuffels gekregen. En als ik een complimentje van m’n moeder kreeg, vóelde ik gewoon dat het niet gemeend was. Ze zei vaak ‘goed gedaan, schat’. Maar in haar ogen zag ik altijd dat ze het niet meende. En als ze mij knuffelde, voelde het eerder alsof dat voor haar een verplichting was.”

Belachelijk en onzinnig

Misschien komt het dus ­allemaal dáárdoor dat Jennifer Aniston zo’n problematisch liefdesleven heeft? “Dat sluit ik zeker niet uit”, zegt ze daarop. “Want ook in een liefdesrelatie twijfel ik vaak aan de gevoelens van mijn partners. Of die gevoelens wel écht zijn. Meestal zijn die twijfels van mij belachelijk en ­compleet onzinnig. Maar het is sterker dan mezelf. En dat heeft zeer zeker met m’n opvoeding te maken. Omdat ik als kind niet aan oprechte liefde gewend was. Wel, de vrouw die ik nu ben, heeft het nog altijd erg moeilijk om aan zuivere liefde te wennen.”